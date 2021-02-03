السعودية اليوم / أموال إضافية لتمويل إستراتيجية التطعيم ضد فيروس كورونا في أوروبا



بروكسل 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها تخطط لاستخدام هوامش ميزانية الاتحاد الأوروبي ، والتي تصل إلى 1.5 مليار يورو ، بما في ذلك 900 مليون يورو من أداة المرونة ، لتتبع التقدم المحرز في حملات التطعيم ضد فيروس

ومثلت المديرة العامة لقسم الصحة بالمفوضية الأوروبية ، ساندرا غالينا، أمام لجنة الميزانية في البرلمان الأوروبي حيث ردت على الأسئلة المتعلقة بإستراتيجية اللقاح في الاتحاد الأوروبي والعقود الموقعة مع شركات الأدوية.

وشددت على أهمية استخدام هذه الأموال لرصد حملات التطعيم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، موضحة أنه في حين يمكن استخدام أموال إضافية لتمويل الدراسات التي تجريها الدول الأعضاء ، فإن الأموال ستُستخدم بشكل خاص لإجراء البحوث حول المتغيرات الجديدة للفيروس.

وأشارت إلى أن السبب وراء معدلات التطعيم المنخفضة في أوروبا بسبب تخلف شركات تصنيع الأدوية عن الإنتاج وفشلها في تقديم العدد المطلوب من الجرعات.

// انتهى //

13:32ت م

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بروكسل 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها تخطط لاستخدام هوامش ميزانية الاتحاد الأوروبي ، والتي تصل إلى 1.5 مليار يورو ، بما في ذلك 900 مليون يورو من أداة المرونة ، لتتبع التقدم المحرز في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ، وتمويل الدراسات الصيدلانية، ومحاربة المتغيرات الجديدة للفيروس المستجد.ومثلت المديرة العامة لقسم الصحة بالمفوضية الأوروبية ، ساندرا غالينا، أمام لجنة الميزانية في البرلمان الأوروبي حيث ردت على الأسئلة المتعلقة بإستراتيجية اللقاح في الاتحاد الأوروبي والعقود الموقعة مع شركات الأدوية.وشددت على أهمية استخدام هذه الأموال لرصد حملات التطعيم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، موضحة أنه في حين يمكن استخدام أموال إضافية لتمويل الدراسات التي تجريها الدول الأعضاء ، فإن الأموال ستُستخدم بشكل خاص لإجراء البحوث حول المتغيرات الجديدة للفيروس.وأشارت إلى أن السبب وراء معدلات التطعيم المنخفضة في أوروبا بسبب تخلف شركات تصنيع الأدوية عن الإنتاج وفشلها في تقديم العدد المطلوب من الجرعات.// انتهى //13:32ت م0068

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