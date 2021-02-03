

صامطة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة مساء أمس ، عدداً من الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية ذات العلاقة بالمستهلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وأوضح رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم بن علي بن منيف أن الفرق الرقابية صادرت خلال تلك الجولات 65 كيلوجرامًا من الخضروات والأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الأدمي ، وأغلقت محلاً تجارياً و4 قاعات للأفراح لمخالفتها للإجراءات الاحترازية الوقائية وتطبيق الغرامات البلدية بحق صاحبها.

وأكد حرص البلدية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية بالمراكز التجارية والمحال والمطاعم وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الإرشادية وقياس درجة الحرارة للزوار والتأكد من تحميلهم تطبيق توكلنا وتوفر الملصقات المحددة لأماكن الوقوف وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم على المداخل والمخارج.

// انتهى //

13:27ت م

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صامطة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة مساء أمس ، عدداً من الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية ذات العلاقة بالمستهلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأوضح رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم بن علي بن منيف أن الفرق الرقابية صادرت خلال تلك الجولات 65 كيلوجرامًا من الخضروات والأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الأدمي ، وأغلقت محلاً تجارياً و4 قاعات للأفراح لمخالفتها للإجراءات الاحترازية الوقائية وتطبيق الغرامات البلدية بحق صاحبها.وأكد حرص البلدية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية بالمراكز التجارية والمحال والمطاعم وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الإرشادية وقياس درجة الحرارة للزوار والتأكد من تحميلهم تطبيق توكلنا وتوفر الملصقات المحددة لأماكن الوقوف وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم على المداخل والمخارج.// انتهى //13:27ت م0067

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تغلق قاعات للأفراح وترصد عدداً من المخالفات بمحافظة صامطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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