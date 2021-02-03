السعودية اليوم / فرع التجارة بعسير ينفذ جولات ميدانية على المنشآت التجارية لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية



أبهـا 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة عسير اليوم، جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية، شملت محافظات المنطقة كافة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أنور الشمراني أن الجولات تأتي ضمن العمل اليومي والمستمر لفرق الرقابة بالفرع، وتستهدف الأسواق العامة والمراكز التجارية وجميع منافذ البيع، مشيراً إلى أنه جرى خلال الجولات ضبط عدد من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، طُبقت بحقها العقوبات النظامية.

وأكد الشمراني أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، مشيراً إلى أهمية تطبيق المراكز والمحلات التجارية للاشتراطات الصحية, ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، والتأكد من تفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء .

يذكر أن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" تنص على فرض غرامات مالية وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

وتستقبل وزارة التجارة بلاغات المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".

// انتهى //

13:21ت م

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أبهـا 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة عسير اليوم، جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية، شملت محافظات المنطقة كافة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا ".وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أنور الشمراني أن الجولات تأتي ضمن العمل اليومي والمستمر لفرق الرقابة بالفرع، وتستهدف الأسواق العامة والمراكز التجارية وجميع منافذ البيع، مشيراً إلى أنه جرى خلال الجولات ضبط عدد من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، طُبقت بحقها العقوبات النظامية.وأكد الشمراني أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، مشيراً إلى أهمية تطبيق المراكز والمحلات التجارية للاشتراطات الصحية, ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، والتأكد من تفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء .يذكر أن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" تنص على فرض غرامات مالية وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.وتستقبل وزارة التجارة بلاغات المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".// انتهى //13:21ت م0065

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