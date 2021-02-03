السعودية اليوم / سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد يستقبل مبتكر " المصحف الإلكتروني للمكفوفين "



نجران 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين الدكتور مشعل بن هشام الهرساني .

واطلع سموه على الابتكار المتكون من جهاز إلكتروني يقوم بترجمة أحرف القرآن الكريم إلى طريقة برايل بشكل متحرك مع مزايا إضافية تسهّل عملية الوصول إلى الصفحات والسور في ثوانٍ معدودة، مما ييسر على المكفوفين حفظ وتلاوة القرآن الكريم .

وثمّن سموه للمبتكر جهوده في إخراج هذا الجهاز، قائلاً "أنتم فخر للوطن بما تقدمونه من ابتكارات، وخاصة هذا الابتكار الذي يسهل على المكفوفين تلاوة وحفظ القرآن الكريم" .

// انتهى //

13:20ت م

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