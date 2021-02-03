السعودية اليوم / 134856 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان



مسقط 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 17 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 95 والمنومين في العناية المركزة 25.

// انتهى //

13:08ت م

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مسقط 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 134856 إصابة والوفيات 1532 بنسبة 14ر1% والمتعافين 127169 لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر94%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 17 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 95 والمنومين في العناية المركزة 25.// انتهى //13:08ت م0060

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