شكرا لقرائتكم خبر عن 4 بنود لحماية حق الطفل في الخصوصية .. والعقوبات مغلظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال لمن يتعرض لخصوصية الطفل باستخدام الهاتف

• للطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يرجح أن يكون خطيرا

أوضحت هيئة حقوق الإنسان عقوبة التعرض لحق الخصوصية للطفل في الأنظمة الوطنية، وذلك في 4 محاور :

1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال ، أو بإحدى العقوبتين كل من يمس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

2. لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بالتغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.

3. للطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن آداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليمه أو أن يكون ضارا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو المعنوي أو الاجتماعي.

4. على الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة الادارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تكفل للطفل الحماية من الاستغلال سواء أكان في رعاية والديه أم أحدهما أم من في حكمهما أم كان في رعاية أي شخص أخر أو مؤسسة.