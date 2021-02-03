اشتراطات تركيب الخلايا الشمسية في المباني السكنية والمنشآت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها بدأت تطبيق اشتراطات تركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، في المباني السكنية والمنشآت، وذلك تزامنًا مع إعلان وزارة الطاقة العمل بهذه المنظومات بعد اكتمال البنية التشريعية والفنية اللازمة.

وأوضحت الوزارة في تغريدة لها عبر تويتر، أن الاشتراطات تستهدف جميع المستفيدين من الخدمة ومنهم المفتشين والمقاولين والمصممين والمكاتب الهندسية والاستشارية، بالإضافة إلى المستفيدين من النظام.

الهدف من اشتراطات خلايا الشمسية:

وتستهدف اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني السكنية والمنشآت حماية وسلامة الأرواح والممتلكات، وذلك من خلال تنظيم ومراقبة التصميم الهندسي للمنشآت المستهدفة.

وتشمل جهود الشؤون البلدية والقروية مراجعة المستندات والمخططات والتفتيش النهائي الخاص بفحص المبني إنشائيًا من قبل الاستشاري وكذلك منح الموافقة لمزود الخدمة لاستكمال إجراءات الربط.



