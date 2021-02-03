توقعات بتقلبات جوية اليوم مع أمطار غزيرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع فرحان العنزي، المختص في التوقعات بمركز الأرصاد، أن تشهد المملكة اليوم الأربعاء تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء واسعة.

تقلبات جوية على المملكة:

كما توقع العنزي في مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، أن تكون الحالة ستكون على أجزاء واسعة من السعودية مصحوبة برياح نشيطة تثير الأتربة والغبار.

تابع العنزي أن الأمطار المتوقعة تصحب برياح نشطة خاصةً على المناطق الغربية والوسطى ولا يستبعد تكون بعض السحب الرعدية التي تعطي نشاطًا في الرياح الترابية السطحية.

أمطار شديدة الغزارة:

ولفت إلى أنه قد تكون أمطار شديدة الغزارة على المناطق الشمالية للرياض وشمال حائل وبقية المناطق من متوسطة إلى غزيرة وتخف حدة الأمطار كلما اتجهنا إلى الجنوب.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة الليل على منطقة تبوك بداية من أجزائها الساحلية، وسماء غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف).

