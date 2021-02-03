مواصفات وسعر حذاء Go FlyEase من Nike 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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أعلنت شركة نايكي Nike للملابس الرياضية عن أول حذاء رياضي لها يُستخدم دون استخدام اليدين، وهو Go FlyEase، موضحة أن مرتديها يمكن أن ينزلق على الحذاء دون الانحناء لارتدائه وذلك بفضل ابتكار المفصل الثنائي الاستقرار bi-stable hinge.

مواصفات Go FlyEase

يُمكِّن ابتكار المفصل الثنائي الاستقرار الشخص من ارتداء الحذاء الرياضي دون الانحناء، حيث يكون ثابتًا وقائمًا بزاوية 30 درجة لوضع القدم بسهولة، والوضع نفسه يسمح أيضًا للشخص بخلعه بسهولة.

وقالت نايكي إن التصميم يسهل على مرتديه نزع الحذاء بالضغط على الكعب بالقدم الأخرى، حيث يحاكي الكعب الحركة التي يؤديها الكثيرون بشكل عفوي لخلع أحذيتهم.

ويحتوي الحذاء أيضًا على ما يُسمى بـ شريط الشد، وهو ما يثبت الحذاء في القدم دون الحاجة للأربطة.

وصممت نايكي هذا الحذاء لمراعاة الأشخاص الذين قد يواجهون صعوبة في الانحناء لارتداء أحذيتهم أو صعوبة في عملية ربط رباط الحذاء.

ألوان وسعر Go FlyEase

وتشير الصور الموجودة على موقع Nike الإلكتروني إلى أن الحذاء يأتي بثلاثة أنماط لونية: الباستيل، مخطط بألوان أسود وأحمر وأزرق، مخطط بلمسات أرجوانية وخضراء وزرقاء.

وقال ممثل نايكي إن الأحذية ستبلغ 120 دولارا، وهو جزء من خط FlyEase، وسيكون متاحًا بشكل محدود في أمريكا الشمالية واليابان وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بدءًا من 15 فبراير، وسيكون متاحًا على نطاق أوسع في الأشهر المقبلة.