شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة القصيم تغلق 9 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت أمانة منطقة القصيم، أمس (الثلاثاء)، 9 منشآت مخالفة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا.

وتكثف الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم أعمال الرقابة الميدانية على كافة المطاعم والكافيات وصالونات الحلاقة والمجمعات التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، إذ نفذت الأمانة وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الحالي 6443 جولة رقابية رصدت خلالها 34 مخالفة للتدابير الاحترازية وأصدرت 572 إشعاراً ومخالفة بلدية، وصادرت 42997 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي سياق تكثيف الإجراءات الاحترازية أصدر أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي توجهاته لكافة بلديات المنطقة بإلزام كافة الموظفين والمراجعين بتفعيل تطبيق توكلنا للدخول إلى المقرات والمباني البلدية، إإضافة إلى إلزام المنشآت التجارية بمتابعة تفعيل تطبيق توكلنا قبل دخول العملاء للمنشأة.