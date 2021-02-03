شكرا لقرائتكم خبر عن صحة جدة: أكثر من 34 ألف عملية خلال العام الماضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت صحة جدة عدد العمليات التي تم إجراؤها خلال العام الماضي 2020 للمرضى والمستفيدين من خلال مستشفياتها داخل محافظة جدة وخارجها.

وأوضحت أن عدد العمليات بلغ نحو 34453 عملية، تنوعت ما بين عمليات كبرى وصغرى وجراحات اليوم الواحد، وذلك ضمن الخدمات الصحية ذات الأولوية التي توفرها الصحة في جدة في كافة مرافقها الصحية، وكذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات صحية شاملة وبمعايير عالية المستوى رغم جائحة كورونا، مشيرة إلى أن العمليات تمت بكفاءة وعناية طبية مميزة وبإشراف أطباء متخصصين.

وأظهرت الإحصائية أن مستشفى الملك عبدالعزيز كان الأكثر إجراءً للعمليات بـ8775 عملية، كما أجرى مستشفى الملك فهد 7837 عملية، في حين أجرى مجمع الملك عبدالله الطبي 5475 عملية، أما مستشفى شرق جدة فقد أجرى 5205 عملية، فيما أجرى مستشفى العيون 4668 عملية، كما أجرى مستشفى رابغ 973 عملية، ومستشفى الثغر أجرى 656 عملية، ومستشفى الليث 524 عملية، وأخيراً مستشفى أضم العام أجرى 340 عملية.