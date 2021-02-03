«الاتحاد للطيران» تحظر نقل غير السعوديين على رحلاتها من أبوظبي للمملكة

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

قال متحدث باسم «الاتحاد للطيران»، انه سيتم فرض قيود جديدة على السفر إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم 3 فبراير، وذلك في أعقاب التوجيهات الأخيرة الصادرة عن السلطات في المملكة.



وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، أن الناقلة ستواصل رحلاتها المتجهة إلى ومن جدة والرياض والدمام عملها حسب الجدول المقرر، ولكن سيقتصر الدخول إلى المملكة على المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والأطباء وأسرهم فقط.

وأصدرت السلطات السعودية أمس تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً من 20 دولة حول العالم اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء 3 فبراير في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا، وفقا للبيان.

وأوضح المتحدث أن الاتحاد تعمل بشكل وثيق مع الضيوف المتأثرين لإعلامهم بالتغييرات الطارئة على خطط سفرهم ومساعدتهم في تعديلها.

ونصح المتحدث الضيوف الذين حجزوا تذاكرهم عبر وكلاء السفر بالتحدّث إلى وكالة السفر المعنية للحصول على المساعدة.