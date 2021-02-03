معادن: لدينا مشاريع عملاقة للذهب والفوسفات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال الرئيس التنفيذي لشركة معادن مساعد العوهلي إن الشركة لديها مشاريع عملاقة للذهب والفوسفات خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سينعكس على أداء السهم.

هامش ربحي وتدفقات نقدية قوية:

وأضاف العوهلي في تصريحات إلى قناة العربية أن الشركة لديها هامش ربحي وتدفقات نقدية قوية، كما أن الهامش التشغيلي لديها بلغ 30% العام الماضي ما يمكنها بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتوزيعات النقدية.

وأوضح أن شركة معادن تسعى لاستغلال التدفقات النقدية لتقليل الدين ودعم النمو، متابعًا: “خلال السنوات المقبلة لدينا مشاريع عملاقة في الذهب والفوسفات، العائد على المستثمر سوف يكون سعر السهم الذي سيتنامي نتيجة تلك المشروعات.

توزيع أرباح معادن:

وذكر أن الوقت المناسب لتوزيع الأرباح على المساهمين متروك لمجلس الإدارة.

وأشار إلى أن تركيز معادن منصب على تحقيق الطاقة التشغيلية القصوى وخفض التكاليف بدون الإخلال بشروط السلامة والأمن والبيئة والاستفادة من أسعار المنتجات عندما ترتفع.

وساهم ارتفاع أسعار منتجات الشركة في دعم نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت أسعار الأسمدة الفوسفاتية بنسبة 24% في العام الماضي، والألمنيوم 26%. وتوقع أن يستمر تحسن الأسعار والطلب خلال 2021، وفقا للعوهلي.

