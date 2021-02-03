10 معلومات عن خليفة جيف بيزوس في أمازون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، إنه سيتنحى عن منصبه، وقرر أن آندي جاسي هو من سيحل محله، فمن هو وما هي أهم إنجازاته وكم تبلغ ثروته؟

من هو آندي جاسي خليفة جيف بيزوس؟

1- يصف آندي نفسه بأنه من ذوي الخبرة في أكل أضلع الجاموس، ورجل مجنون للغاية بالرياضة لدرجة أنه بنى بارًا رياضيًا في قبو منزله، واشترى جزئيًا فريق الهوكي المحلي.

2- ويصفه زملاؤه في العمل بأنه رئيس متواضع وودود، وتتناقض توقعاته المهنية العالية في أن يصبح رئيسًا لأمازون بدلًا من جيف بيزوس مع سلوكه الهادئ.

3- وصفه جيف بيزوس بأنه نصير أمازون والقائد البارز، وقال المطلعون على الأعمال التجارية إن تعيينه كان متوقعًا للغاية فهو معروف جيدًا داخل الشركة وكان موجودًا في أمازون منذ فترة طويلة.

4- تولى جاسي، 53 عامًا، قيادة وول مارت، ثاني أكبر شركة في أمريكا.

5- يُنظر إليه على أنه اليد اليمنى لـ جيف بيزوس.

6- مسؤول عن أحد أهم مجالات العمل Amazon Web Services وهو مجال أكسبه 377 مليون دولار، وقد ساعد في بناء هذا القسم من الألف إلى الياء منذ عام 2003، وهو الآن مسؤول عن توليد أكثر من 40 مليار دولار من الإيرادات السنوية، وهو مسؤول أيضًا عن أكثر من 60% من أرباح التشغيل في أمازون.

ويُنظر إلى AWS على أنها رائدة في مجال الحوسبة السحابية، حيث تمتلك أكثر من 30% من حصة السوق.

7- كان جاسي هو الرجل المسؤول عن سحب تطبيق بارلير Parler من متجر أمازون بسبب سياساته المتساهلة في إدارة المحتوى والتحريض على العنف، وهو ما تسبب في إغضاب الكثير من المستخدمين بدعوى أن ذلك يحد من حرية التعبير، لاسيما وأن التطبيق أُستخدم من قِبل متابعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء الانتخابات الأمريكية.

8- قال تيمور رشيد، العضو المنتدب السابق لتطوير الأعمال في AWS، إن جاسي يمتلك صفات عظيمة تجعله قائدًا رائعًا، فهو محبوب ومحترم على نطاق واسع ويتعاطف مع مرؤوسيه، ومتواضع، ومع ذلك فهو صلب أيضًا، فالأشخاص الذين لا يبذلون قصارى جهدهم في اجتماعات الشركة لن يحصلوا على فرصة ثانية، وعلى الأشخاص الذين يعمون معه أن يكونوا على أعلى مستويات الاجتهاد والاستعداد لأي لقاء معه.

9- وعلى الرغم من أنه قد لا يكون اسمًا مألوفًا مثل بيزوس، إلا أن جاسي حصل على تصنيف عالٍ في مجتمع التكنولوجيا، وكان قد تواصلت معه شركة مايكروسوفت في 2014 ليكون الرئيس التنفيذي للشركة، كما ترددت شائعات بشأن ترشحه لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة أوبر في 2017، حسبما أفاد موقع Insider.

10- نشأ آندي جاسي في نيويورك، وتخرج من جامعة هارفارد، حيث نال درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال، وبعد العمل في أمازون بعد أيام معدودة من تخرجه، وهو متزوج من مصممة الأزياء، إلانا روشيل كابلان.

جيف بيزوس الرئيس الأكثر صعوبة في الاستبدال

إن تولي منصب الرئيس التنفيذي من الرجل الذي أسس الشركة في عام 1994 من مرآبه في سياتل وحولها إلى شركة تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار، لن يكون سهلاً.

وكان قد قام ديفيد لاركر، الأستاذ في كلية الدراسات العليا للأعمال في ستانفورد والمتخصص في حوكمة الشركات، باستطلاع آراء 113 مديرًا و 18 مسؤولًا تنفيذيًا وخبيرًا قبل ثلاث سنوات، ووجد أن بيزوس سيكون الرئيس التنفيذي الأكثر صعوبة في الاستبدال من بين العديد من الشركات الأمريكية الكبرى، فهل سينجح آندي جاسي؟

