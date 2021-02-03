صدارة أرامكو لن تتأثر باندماج أكبر شركتي نفط في أمريكا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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ظهرت تقارير تفيد بأن مناقشات أكبر اندماج على الإطلاق، بين شركتي النفط، شيفرون وإكسون، قد تتوقف بعد مناقشات استمرت عامًا، لكن حتى في حال الوصول إلى اتفاق بين مسؤولي الشركتين، فإن شركة أرامكو السعودية ستظل محتفظة بالصدارة.

وكان قد أجرى الرئيسان التنفيذيان لإكسون موبيل وشيفرون كورب محادثات أولية في أوائل عام 2020 لاستكشاف الجمع بين أكبر منتجين للنفط في الولايات المتحدة، فيما كان يمكن أن يكون أكبر اندماج على الإطلاق.

أرامكو تحتفظ بالصدارة

وقالت مصادر إن دارين وودز من إكسون، ومايك ويرث من شركة شيفرون، تحدثا عن الاندماج في شركة عملاقة من شأنها أن تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث القيمة السوقية والإنتاج.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن أرامكو ستظل محتفظة بالصدارة من حيث كل من قيمة الشركة السوقية التي تُقدر بـ 2.11 تريليون دولار والإنتاج الذي وصل إلى 9.2 مليون برميل في اليوم من النفط الخام في الـ 9 أشهر الأولى من عام 2020.

تأثير فيروس كورونا على قطاع النفط الأمريكي

وتشير المناقشات إلى الضغط الذي واجهته الشركات الأكثر هيمنة في قطاع الطاقة مع انتشار جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط الخام، وقال أحد المصادر إن المحادثات كانت جادة بما يكفي لصياغة وثائق قانونية تتعلق بجوانب معينة من مناقشات الاندماج، لكن سبب توقف المناقشات غير معلوم، ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان المسؤولون سيعودون لاحقًا لطاولة المناقشات أم لا.

ورفضت شركتا إكسون وشيفرون اللتين تبلغ قيمتهما السوقية 190 مليار دولار و 164 مليار دولار على التوالي التعليق.



