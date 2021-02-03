طيران أديل يدعم جهود توطين الوظائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وقع طيران أديل أحدث طيران اقتصادي بالمملكة اتفاقية توطين مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا، وذلك ضمن الخطة التنفيذية لمشروع توطين وظائف قطاع النقل الجوي الذي أطلقته وتشرف عليه الهيئة العامة للطيران المدني.

ووقعت الاتفاقية خلال ورشة العمل التي عقدتها هيئة الطيران المدني في مقرها الرئيسي بالرياض مطلع هذا الأسبوع بحضور الجهات المعنية ببرنامج توطين الوظائف في قطاع النقل الجوي بالمملكة.

طيران أديل يدعم التوطين:

وأكد طيران أديل من خلال توقيع هذه الاتفاقيات دعمه لبرامج التوطين الوطنية التي تعود بالفائدة والنفع على شباب وشابات الوطن، كما يعكس جهودها في السعي للمساهمة برفع نسب التوطين وتأهيل أبناء وبنات الوطن وانضمامهم إلى رصيدها المتنامي من الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيل عالياً في مجال الطيران.

ووجهت الشركة شكرها لكافة المسؤولين في هذا المشروع الرائد لثقتهم بطيران أديل وإتاحة الفرصة أمام الشركة للمساهمة ودعم مشاريع التوطين والإسهام في نهضة المملكة وتنميتها ودعم المجتمع وكافة أبنائه الذين تفخر بقدراتهم وكفاءاتهم وما حققوه من نجاحات في مختلف المجالات، وخصوصاً إبداعاتهم وتميزهم في مجال صناعة النقل الجوي.

توطين وظائف النقل الجوي:

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني تشتمل على توطين 28 مهنة متخصصة في مجال قطاع النقل الجوي من بينها مهنة طيار، ومضيف ومراقب جوي ومشرفين ومنسقين ساحة الطيران والخدمات الأرضية ومناولات الشحن والعفش والركاب وتموين الطائرات وغيرها من المهن المتعلقة بقطاع النقل الجوي.

