احتفلت أسرة آل جارالله بزواج ابنهم مالك بن عبدالرحمن آل جارالله، أحد منسوبي وزارة الصحة، وذلك في محافظة أحد رفيدة بقاعة الشرق طريق لزمة.

شكرا لقرائتكم آل جارالله يحتفلون بزواج ابنهم مالك في أحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد يوسف

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