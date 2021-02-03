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شكرا لقرائتكم آل جارالله يحتفلون بزواج ابنهم مالك في أحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03
“متابعات الخليج 365” تبارك للعريس مالك وتتمنى له السعادة في حياته الزوجية.
آل جارالله يحتفلون بزواج ابنهم مالك في أحد رفيدة
متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني- أحدرفيدة
احتفلت أسرة آل جارالله بزواج ابنهم مالك بن عبدالرحمن آل جارالله، أحد منسوبي وزارة الصحة، وذلك في محافظة أحد رفيدة بقاعة الشرق طريق لزمة.
وتلقى العريس مالك التبريكات والتهاني من زملائه وأقاربه بهذه المناسبة.
“متابعات الخليج 365” تبارك للعريس مالك وتتمنى له السعادة في حياته الزوجية.
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