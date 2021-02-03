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آل جارالله يحتفلون بزواج ابنهم مالك في أحد رفيدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

آل جارالله يحتفلون بزواج ابنهم مالك في أحد رفيدة

متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني- أحدرفيدة

احتفلت أسرة آل جارالله بزواج ابنهم مالك بن عبدالرحمن آل جارالله، أحد منسوبي وزارة الصحة، وذلك في محافظة أحد رفيدة بقاعة الشرق طريق لزمة.

وتلقى العريس مالك التبريكات والتهاني من زملائه وأقاربه بهذه المناسبة.

متابعات الخليج 365” تبارك للعريس مالك وتتمنى له السعادة في حياته الزوجية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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