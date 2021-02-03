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"توكلنا" شرط لدخول مقرات تعليم عسير

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الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير على منسوبيها ومنسوباتها ومن تستدعي الحاجة مراجعتها إلى تفعيل تطبيق " توكلنا" واعتباره شرطا لدخول كافة المنشآت التعليمية على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أنه جرى توجيه فرق العمل في مداخل المنشآت إلى تطبيق الإجراءات والاشتراطات ، وبما يسهم في الحد من مخاطر الموجة الثانية من فيروس ودعم تكامل الجهود في هذا الخصوص.

وكانت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة قد أقرت تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية و تشكيل فرق عمل من إدارتي الأمن والسلامة والمراجعة الداخلية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات وضبط المخالفات ورصدها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقا للأنظمة والتعليمات، وتكثيف برامج التوعية.

وأكدت الإدارة على ضرورة غسل وتعقيم اليدين بصفة دورية وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي عن الآخرين لمسافة مترين والابتعاد عن التجمعات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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