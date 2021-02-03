شكرا لمتابعة خبر عن مهلة لصوالين التزيين النسائية للإنتقال من الأحياء السكنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية منح صوالين التزيين النسائية مهلة عامين للإنتقال من الأحياء السكنية إلى الشوارع التجارية .

جاء ذلك ضمن تعديلات لائحة قطاع التزيين النسائي بهدف تنظيم القطاع وزيادة فرص العمل وزيادة الرقاية عليه .

كما تشمل التعديلات السماح بعدة أنشطة أخرى مع استخراج رخصة لكل نشاط ، مثل بيع العطور النسائية ، بيع البخور ، الإكسسوارات والملابس ، والتصوير ، على ألا تقل مساحة النشاط عن 24 متر ، ويتم منع المزاولة بعد 11 مساءً .