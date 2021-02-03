شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تعدل مواعيد رحلاتها القادمة من خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر أن شركة الخطوط السعودية قامت بتعديل مواعيد بعض الرحلات القادمة ، بناءً على البيان الصادر من وزارة الداخلية بتعليق دخول الوافدين من عدة دول إلى المملكة، الذي يدخل حيز التنفيذ الساعة التاسعة مساء اليوم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ.

ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ ( 14 ) يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.