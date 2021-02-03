«الحصيني» يحدد موعد بداية الحالة الممطرة «عطاء» وأماكن الهطول

توقَّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بداية الحالة الممطرة عطاء، مساء اليوم الأربعاء، متوقعًا هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، تكون خفيفة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات برد ورياح على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «بداية الحالة الممطرة عطاء مساء اليوم الأربعاء 21/6/1442هـ، ومتوقعٌ خلال الـ(24) ساعة القادمة حتى صباح الخميس، أمطار –بإذن الله– متفاوتة من مكان إلى آخر بين خفيفة وغزيرة».

وأضاف أن الحالة مصحوبة بحبات برد ورياح على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة والشمالية والجوف والباحة وعسير وحائل، مع فرصة سيول على أجزاء منها.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة الليل على منطقة تبوك، بدايةً من أجزائها الساحلية، وسماء غائمة جزئيًّا مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف).

اقرأ أيضًا:

«الحصيني» يوضح تفاصيل ومناطق «الحالة العاشرة»: أمطار غزيرة وتساقط حبات برد

«الحصيني» يتوقع حالة جوية جديدة ويحدد موعدها.. واحتمال ثلوج على مرتفعات تبوك

الحصيني: موجة باردة جافة تتجه ناحية المنطقة الوسطى