الوزير الراجحي: المنصة الموحدة للتوظيف سترفع كفاءة الإجراءات في القطاعين العام والخاص

وجَّه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، على الدعم الذي تحظى به سوق العمل السعودية.

ورأى أن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، ستساهم في توحيد وتحسين ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بالتوظيف في القطاعين العام والخاص.

ونشر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، قائلًا: «أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله– على الدعم الذي تحظى به سوق العمل السعودية؛ حيث ستسهم المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في توحيد وتحسين ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بالتوظيف في القطاعين العام والخاص».

اقرأ أيضًا:

صندوق هدف: تقديم دورات تدريبية لشغل وظائف خدمة العملاء عن بُعد

الراجحي يكشف أهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية