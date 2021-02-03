السعودية اليوم / مقتل رجل شرطة وإصابة 3 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في أفغانستان



كابل 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

قُتل رجل شرطة واحد على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة، وقع صباح اليوم في العاصمة الأفغانية كابل، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وقال مصدر أمني محلي في تصريح له إن الانفجار استهدف سيارة تابعة للشرطة ، مشيراً إلى أن الحادث وقع قبل بضع دقائق من الساعة الثامنة صباحا في منطقة "تانجي تاراخيل" بمدينة كابل.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

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