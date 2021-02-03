السعودية اليوم / أمانة عسير تنفّذ 1048 جولة رقابية وتُغلق ١١ منشأة خلال اليومين الماضيين



أبهـا 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال اليومين الماضيين، جولاتها الرقابية الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية قامت خلال جولاتها الميدانية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة مباشرةً عبر تطبيق "ميدان"، لافتًا إلى أن الجولات الرقابية الميدانية خلال اليومين الماضيين بلغت ١٠٤٨ جولةً, نتج عنها رصد ٣٣٠ مخالفةً وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين, إضافةً إلى إغلاق ١١ منشأةً تجارية.

وأضاف أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات, إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات، مؤكداً أن الأمانة وبلدياتها التابعة مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

// انتهى //

10:49ت م

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أبهـا 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسواصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال اليومين الماضيين، جولاتها الرقابية الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية وصالات الأفراح، إلى جانب المساهمة في توعية المجتمع بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية المتبعة.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية قامت خلال جولاتها الميدانية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة مباشرةً عبر تطبيق "ميدان"، لافتًا إلى أن الجولات الرقابية الميدانية خلال اليومين الماضيين بلغت ١٠٤٨ جولةً, نتج عنها رصد ٣٣٠ مخالفةً وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين, إضافةً إلى إغلاق ١١ منشأةً تجارية.وأضاف أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات, إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات، مؤكداً أن الأمانة وبلدياتها التابعة مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.// انتهى //10:49ت م0027

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.