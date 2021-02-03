السعودية اليوم / 108939 مستفيداً من خدمات قسم الطوارئ بمستشفى القنفذة العام



القنفذة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

قدم قسم الطوارئ في مستشفى القنفذة العام خدماته لـ 108939 مراجعاً، وذلك خلال عام 2020م .

وأوضحت "صحة القنفذة" أنه تم إجراء 533 عملية جراحية، في حين بلغ عدد حالات الولادة 997 حالة، فيما استفاد من خدمات العيادات الخارجية 11900 مراجع، وقدم العلاج الطبيعي والتأهيل خدماته لـ 3181 مراجعاً، وأجرى قسم الأشعة 18027 فحصاً إشعاعياً.

وأضافت أن عدد المراجعين لمركز السكري بلغ 10122 مراجعاً، فيما أجرى قسم المختبر 547443 فحصاً مخبرياً.

يذكر أن صحة القنفذة تقدم خدماتها من خلال 5 مستشفيات و 44 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

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10:47ت م

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