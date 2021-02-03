السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يستقبل المدير التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة



مكة المكرمة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه أمس، المدير التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي عباس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون واستمرار التنسيق البنّاء بين الرئاسة والتجمع الصحي، وأهمية تفعيل الشراكات والاتفاقيات، حيث إنها تسهم في تحسين الخدمة المقدمة لقاصدي المسجد الحرام تضمن حصولهم على الرعاية المتكاملة التي يستحقونها.

ونوه الشيخ السديس بما تبذله الدولة - أيدها الله - في سبيل راحة وصحة ضيوف الرحمن لما للجانب الصحي من أهمية كبيرة مع غيره من الجوانب الهامة التي تراعيها القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقاصدي الحرمين الشريفين.

من جهته قدم الدكتور دلشاد علي عباس شكره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على اهتمامه على تفعيل الشراكة بين الرئاسة وبين المجمع الصحي لما فيه من مصلحة لجميع رواد المسجد الحرام من خلال حصولهم على الرعاية الصحية المتكاملة.

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10:40ت م

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