السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة ‏حائل ‏



حائل 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس‎

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم - بمشيئة الله -، هطول أمطار رعدية ‏تسبق برياح نشطة مثيرة ‏للأتربة ‏والغبار تؤدي ‏إلى ‏تدنٍ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل, ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.

‏‎ وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى السادسة مساءً.

‏‎ ‏// انتهى //‏

10:30ت م

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