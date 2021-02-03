السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 1854 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 49 حالة وفاة و1854 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 21173 حالة وفاة و713271 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

10:26ت م

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بروكسل 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 49 حالة وفاة و1854 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 21173 حالة وفاة و713271 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //10:26ت م0023

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