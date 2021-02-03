

سانتياغو 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات جنوب شرقي جزيرة إيستر في تشيلي .

وأفاد مركز التحذير من تسونامي الأمريكي اليوم، أن عمق الزلزال بلغ 10 كيلو مترات، وكان مركزه على بعد 1483 كيلومترا جنوب شرقي هانجا روا بجزيرة إيستر .

// انتهى //

10:19ت م

0021





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جزيرة إيستر في تشيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.