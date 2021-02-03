

‎الباحة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

وثقت عدسة وكالة الأنباء

وأوضح أمين الباحة الدكتور علي السواط المواطنين والمقيمين بمدن ومحافظات المنطقة إلى تحميل تطبيق "توكلنا" في أجهزة الهواتف الذكية لديهم ورفع درجة الوعي في المجتمع، ورصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال الاتصال المباشر والتبليغ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940، كما تعهد بتطبيق جميع العقوبات والغرامات والجزاءات اللازمة بحق المخالفين دون استثناء إنفاذاً للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

// انتهى //

09:54ت م

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‎الباحة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، التقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمحال التجارية بالمنطقة, وذلك من خلال تحميل تطبيق "توكلنا", ولبس الكمام, وقياس درجة الحرارة.وأوضح أمين الباحة الدكتور علي السواط المواطنين والمقيمين بمدن ومحافظات المنطقة إلى تحميل تطبيق "توكلنا" في أجهزة الهواتف الذكية لديهم ورفع درجة الوعي في المجتمع، ورصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال الاتصال المباشر والتبليغ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940، كما تعهد بتطبيق جميع العقوبات والغرامات والجزاءات اللازمة بحق المخالفين دون استثناء إنفاذاً للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.// انتهى //09:54ت م0018

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "واس" توثق تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل تطبيق "توكلنا" لدخول المحال التجارية بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.