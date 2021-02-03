السعودية اليوم / كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود تنظم المؤتمر العلمي الدولي الثاني - عن بعد



الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

وجهت كلية علوم

وأوضح عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني الدكتور سليمان بن عمر الجلعود، أن المؤتمر يهدف إلى طرح العديد من المحاور الهامة التي تواكب المستجدات العالمية مثل: "التدريب والمنافسات

وأضاف أنّ المؤتمر سيسبقه عدد من الدورات وورش العمل المعتمدة من هيئة التخصصات الصحية، ويقدم ورش العمل عدد من المتخصصين في المجال الرياضي والصحي، وتقام الدورات التدريبية وورش العمل قبل بداية المؤتمر بأسبوع، وتشتمل على تطبيقات عملية وتدريب على أجهزة وقياسات متنوعة.

وأفاد أنه سيتم طرح رابط الاشتراك في الدورات التدريبية وورش العمل على موقع المؤتمر قبل انعقاده بفترة كافية، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي توصي بها الجهات المختصة في المملكة للوقاية من فايروس كورونا "كوفيد-19".

// انتهى //

09:42ت م

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الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسوجهت كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود الدعوة للباحثين والعلماء والمتخصصين في مجال علوم الرياضة والنشاط البدني للمشاركة في مؤتمرها العلمي الدولي الثاني الذي سيعقد - عن بعد - عبر المنصة الإلكترونية خلال الفترة من 17 إلى 18 شعبان المقبل.وأوضح عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني الدكتور سليمان بن عمر الجلعود، أن المؤتمر يهدف إلى طرح العديد من المحاور الهامة التي تواكب المستجدات العالمية مثل: "التدريب والمنافسات الرياضية خلال جائحة كورونا ، وأهمية برامج الدفاع عن النفس في التعليم قبل الجامعي، وإدارة الرياضة والترفيه في الجوائح والأزمات، والانتقاء وتطوير المواهب الرياضية".وأضاف أنّ المؤتمر سيسبقه عدد من الدورات وورش العمل المعتمدة من هيئة التخصصات الصحية، ويقدم ورش العمل عدد من المتخصصين في المجال الرياضي والصحي، وتقام الدورات التدريبية وورش العمل قبل بداية المؤتمر بأسبوع، وتشتمل على تطبيقات عملية وتدريب على أجهزة وقياسات متنوعة.وأفاد أنه سيتم طرح رابط الاشتراك في الدورات التدريبية وورش العمل على موقع المؤتمر قبل انعقاده بفترة كافية، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي توصي بها الجهات المختصة في المملكة للوقاية من فايروس كورونا "كوفيد-19".// انتهى //09:42ت م0017

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