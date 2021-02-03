السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 9705 إصابات جديدة بكورونا



برلين 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9705 إصابات مؤكدة بفيروس

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.237.790 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 58.956 حالة وفاة .

// انتهى //

09:39ت م

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برلين 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9705 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و975 وفاة .وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.237.790 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 58.956 حالة وفاة .// انتهى //09:39ت م0016

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