استشاري: منع التجول قد يعود مع زيادة الإصابات بـ كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

توقع الاستشاري المساعد في طب الأسرة والطوارئ أحمد الغامدي، عودة قرار منع التجول مع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، وذلك بعد تسجيل 300 إصابة بالفيروس لأول مرة منذ شهرين.

منع التجول:

وقال الغامدي في تصريحات إلى الإخبارية، إنه يتوقع تطبيق إجراءات صارمة للحد من تفشي كورونا في المملكة، ومنها منع التجول والتجمعات وذلك في حالة زيادة عدد الإصابات بالفيروس.

وودع السعوديون يوم 21 يونيو الماضي منع التجول مع عودة الحياة لطبيعتها في كافة مناطق ومدن المملكة تحت شعار ”نعود بحذر” وهو الحدث الذي طال انتظاره على مدى أشهر تم فيها فرض المنع وتعليق الدوام في المؤسسات الحكومية والخاصة وتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازات المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومع عودة الحياة لطبيعتها لم تعد وزارة الصحة هي المعنية وحدها بمكافحة فيروس كورونا بل أصبحت المسؤولية تضامنية بين كافة مكونات المجتمع، وعلى كل فرد أن يؤدي ما عليه من واجبات والتقيد بالإجراءات الاحترازية والانصياع للضوابط والبروتوكولات التي وضعتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة أمس عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (271) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (360110) حالات.

عدد الحالات النشطة ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2146) حالة من بينها (375) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

ر

