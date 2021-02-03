الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند، على سؤال بشأن حكم قطع الرحم بسبب خلاف الأهل.



حكم قطع الرحم بسبب خلاف الأهل:

وقال الشيخ السند، في تصريحات إلى برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة الرسالة، إنه لا تجوز طاعة أي مخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى.

وشدد على أنه لا يجوز للمسلم قطع صلة الرحم بسبب خلافات الأهل، وأن الأفضل أن يتدخل المسلم حينها في إصلاح هذه الخلافات وإزالتها.

