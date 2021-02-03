مزيج سحري لمواجهة كورونا المتحور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

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كشف مسؤول روسي بارز عن مقترح طبي لمواجهة الطفرات التي تطرأ على فيروس كورونا المستجد، وتثير المخاوف بشأن فعالية اللقاحات المطروحة حاليًا.

مزيج بين لقاحين:

وقال مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميتريف، إن علماء اقترحوا المزج بين لقاحي “سبوتنيك في” الروسي و”أسترازينيكا” البريطاني، بحيث يحصل المطعمون على جرعة من كل لقاح.

وأكد ديميتريف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن “أسترازينيكا لقاح عظيم. نحن شركاء في لقاح أسترازينيكا. ما نريد اختباره إمكانية مزج (أسترازينيكا) و(سبوتنيك في)”.

وتابع: “نعتقد أن ذلك سيكون له فعالية كبيرة، ويمكن أن يكون جيدا جدا في مواجهة الطفرات الجديدة (لفيروس كورونا). التجارب السريرية على ذلك ستبدأ الأسبوع المقبل”.

وجاءت تصريحات ديميتريف في أعقاب الإعلان أن اللقاح الروسي المضاد لـ”كوفيد 19″ أثبت فعاليته بنسبة تقترب من 92 بالمئة، وتصل إلى 100 بالمئة ضد حالات المرض الشديدة.

جرعتان لمناعة أقوى:

وأضاف ديميتريف: “نعتقد بشكل عام أن جرعتين من لقاحات مختلفة، (أسترازينيكا) و(سبوتنيك في)، قد تعملان بشكل أفضل في الواقع لأن المناعة تزداد قوة”.

وتابع: “هذه الفكرة التي تسمى التعزيز غير المتجانس، هي جوهر لقاح (سبوتنيك في)، لأننا نستخدم جرعتين مختلفتين، ونعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لمحاربة الطفرات. هذا أيضا يعزز الشراكة بين مختلف مصنعي اللقاحات”.

