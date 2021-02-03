أمطار رعدية متوقعة مع رياح على المدينة المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمنت هطول أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

الحالة حتى الواحدة ظهرًا:

وقال مركز الأرصاد إن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر، ستستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة الليل على منطقة تبوك بداية من أجزائها الساحلية، وسماء غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف).



