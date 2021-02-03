هذه الدول ممنوع دخول وافديها إلى السعودية مؤقتًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة.

الداخلية تحدد الدول:

وبحسب بيان الداخلية، الدول المذكورة هي: (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان).

دول أخرى:

كما يشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

وأكد المصدر أن هذا يأتي بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (COVID 19)، ووفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع دخوله وانتشاره.



