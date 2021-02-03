شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مداهمة «جاكيت لندن» في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أصدرت محكمة الاستئناف في جدة، حكمًا بالمصادقة على أحكام بالسجن 6 سنوات، والمنع من السفر 9 سنوات، وفرض غرامة مالية على 4 مواطنين، أدينوا بجلب جاكيت وزنه 2800 غرام وجرى جلبه بواسطة شحنة بريدية إلى جدة.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن سر الجاكيت المضبوط؛ حيث اتضح أنه محشو بالمخدرات، وجرى تفخيخه بالمواد المخدرة في لندن، فيما تم إلغاء الخدمة عن شرائح الجوالات المستخدمة في الجريمة لسوء استخدامها، ومصادرة أجهزة الجوالات المضبوطة، وإيداع قيمتها في حساب مؤسسة النقد.

وترجع التفاصيل لاتهام النيابة العامة 4 سعوديين بالتنسيق سويا لاستقبال شحنة بوليصة عن طريق البريد قادمة من لندن بداخلها مادة الماريجوانا المحظورة، مخبأة بداخل جاكيت جلد، وجرت متابعة الشحنة حتى القبض على الـ4 بعد المتابعة الأمنية، وبتفتيش الجوالات ومحادثات «الواتساب» أظهرت التحقيقات تورط المتهمين في استقبال جاكيت المخدرات بأدوار ومهمات متفاوتة.

وذكرت النيابة العامة 11 دليلا وقرينة للمحكمة الجزائية، وطالبت بإنزال عقوبة القتل على 3 من المتهمين، وإيقاع عقوبة الحبس على الرابع لقاء ما أسند إليهم، فضلا عن مصادرة أجهزة الجوال المضبوطة بحوزتهم.