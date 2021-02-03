شكرا لمتابعة خبر عن وزير الموارد البشرية يشيد بالمنصة الوطنية للتوظيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "باسم".

وقال "الراجحي" : "‏أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الدعم الذي يحظى به سوق العمل السعودي، حيث ستسهم المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في توحيد وتحسين ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بالتوظيف في القطاعين العام والخاص".

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن عن إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.