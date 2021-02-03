شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة": كشف هوية أصحاب البلاغات الكيدية عن جريمة التستر التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة التجارة إتاحة معلومات حول أصحاب البلاغات الكيدية عن جريمة التستر التجاري ورفع السرية عنهم .

وأكدت " التجارة " أن هذا الإجراء لحماية المواطنين المتضررين من بعض المنافسين الذين يقومون ببلاغات كيدية ضدهم ، وحتى يردع المبلغ الكاذب .

كما يحق للجهات المتضررة من البلاغات بسوء نية مطالبة التقاضي مع مقدم البلاغ بالمحكمة المختصة، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري ، بينما تحافظ الوزارة على سرية هوية مقدمي البلاغات الحقيقية .