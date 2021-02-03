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31 متبرعاً عبر عربة التبرع بالدم المتنقلة بجامعة حفر الباطن

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الرياض - علي القحطاني - فاطمه الرويلي (صدى):

نظمت صحة حفر الباطن ممثلة بالمختبر الإقليمي حملة التبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة بالتعاون مع جامعة حفر الباطن ممثلة بعمادة شؤون الطلاب.

حيث شارك في التبرع بالدم 31 متبرعاً، وتضمنت الحملة ورشة عمل ميدانية لمعرفة فصائل الدم المختلفة ودراستها واستمرت لمدة 3 أيام وفق الإجراءات الاحترازية واتخاذ كل التدابير الوقائية وتأتي هذه الحملة تعزيزاً للجانب الإنساني وتأمين احتياجات المحافظة من الدم للمرضى.

وتحرص صحة حفر الباطن على تنظيم حملات التبرع بالدم لنشر ثقافة التبرع والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدم في بنوك الدم بمستشفيات المحافظة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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