شكرا لمتابعة خبر عن 31 متبرعاً عبر عربة التبرع بالدم المتنقلة بجامعة حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمه الرويلي (صدى):

نظمت صحة حفر الباطن ممثلة بالمختبر الإقليمي حملة التبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة بالتعاون مع جامعة حفر الباطن ممثلة بعمادة شؤون الطلاب.

حيث شارك في التبرع بالدم 31 متبرعاً، وتضمنت الحملة ورشة عمل ميدانية لمعرفة فصائل الدم المختلفة ودراستها واستمرت لمدة 3 أيام وفق الإجراءات الاحترازية واتخاذ كل التدابير الوقائية وتأتي هذه الحملة تعزيزاً للجانب الإنساني وتأمين احتياجات المحافظة من الدم للمرضى.

وتحرص صحة حفر الباطن على تنظيم حملات التبرع بالدم لنشر ثقافة التبرع والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدم في بنوك الدم بمستشفيات المحافظة.