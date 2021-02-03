شكرا لمتابعة خبر عن بلدية أحد رفيدة تشدّد على ضرورة إلتزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الإحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

كثفت بلدية محافظة أحد رفيدة الرقابة المشددة على الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية, وذلك من خلال عمل جولات رقابية ورفع مستوى تطبيق البرتوكولات الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين من فايروس كورونا

وأوضحت البلدية أنها لن تتهاون في إغلاق المحلات التجارية المخالفة وتطبيق النظام وفرض العقوبات والمخالفات بحقها.

‏ وتفصيلاً؛ قامت فرق الرقابة الصباحية والمسائية بإدارة صحة البيئة بالبلدية بعمل جولات رقابية تفتيشية مكثفة على محلات الصحة العامة، حيث يتم التأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالإجراءات الإحترازية ، وتوعية المطاعم بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة والتعاون في تطبيقها، ومصادرة المواد الفاسدة وتغريم المخالفين.

وأكد رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي بأن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل وبإشراف مباشر من أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي.

موضحاً بأن البروتوكول الوقائي للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لوزارة الشؤون البلدية والقروية للمحلات التجارية يتضمن قياس درجة حرارة المتسوقين عند المداخل وعدم السماح للذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بالدخول، وتفعيل تطبيق توكلنا عند الدخول لأثبات عدم إصابتهم بالفايروس مع إلزامهم بارتداء الكمامات القماشية، ووضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المزدحمة لضمان وجود مسافة بين الزوار، وتحديد عدد العملاء في كل متجر (شخص واحد لكل 9 م2من المساحة الداخلية للمتجر) ووضع لوحات توضح الطاقة الاستيعابية لهم، واستخدام سلالم مخصصة للنزول وسلالم أخرى مخصصة للصعود قدر الإمكان, مع عدم السماح بتجربة المواد داخل المتجر مثل، تجربة الملابس ومستحضرات التجميل.

ويتضمن أيضاً الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية، وتطهير المرافق وجميع الأسطح التي يلمسها الموظفون أو العملاء كل ساعتين، وتطهير سلال التسوق بعد كل استخدام، مع ضمان وجود مطهر يدين مخصص في المناطق ودورات المياه المشتركة بالقرب من الأبواب التي تُستخدم بشكلٍ متكرر للتطهير بعد كل استخدام، وتعطيل جميع الشاشات العامة التي تعمل باللمس.