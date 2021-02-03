سكتة قلبية تنهي حياة شاب فور تلقيه نبأ وفاة والده في حائل

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أنهت سكتة قلبية حياة مواطن بعد بعد تلقيه خبر وفاة والده بحائل، حيث سقط على الأرض، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أن تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

وكتب الشاب قبل وفاته بالسكتة القلبية تغريدة قال فيها: “يا حي يا قيوم ربي إن والدي أغلى ما أملك، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تشفيه”.

وكان الوالد فلاح بن شباب الشريطي الشمري الذي يعمل معرّف قرية الضربة جنوب حائل، يرقد في مستشفى الملك خالد بحائل جراء حادث مروري، أدخله العناية في المستشفى.

Source slaati

