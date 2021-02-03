︎ :
.
تحدّث الاستشاري المساعد في طب الأسرة والطوارئ أحمد الغامدي، أمس (الثلاثاء)، عن تداعيات تواصل ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المملكة، عقب تسجيل 300 إصابة لأول مرة منذ شهرين.
وقال الغامدي، في لقاء له مع قناة “الإخبارية”، إنه من المتوقع العودة لتطبيق إجراءات احترازية صارمة وعلى رأسها منع التجول والتجمعات، في حال مواصلة الحالات في الارتفاع.
يُذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أنه لوحظ مؤخرا تسجيل أرقام مرتفعة من الحالات المصابة بالفيروس، كما أنه تم رصد مظاهر يجب التعامل معها بجدية، وذلك للحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر عودة متوقعة لمنع التجول في السعودية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.