عودة متوقعة لمنع التجول في السعودية !

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تحدّث الاستشاري المساعد في طب الأسرة والطوارئ أحمد الغامدي، أمس (الثلاثاء)، عن تداعيات تواصل ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المملكة، عقب تسجيل 300 إصابة لأول مرة منذ شهرين.

وقال الغامدي، في لقاء له مع قناة “الإخبارية”، إنه من المتوقع العودة لتطبيق إجراءات احترازية صارمة وعلى رأسها منع التجول والتجمعات، في حال مواصلة الحالات في الارتفاع.

يُذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أنه لوحظ مؤخرا تسجيل أرقام مرتفعة من الحالات المصابة بالفيروس، كما أنه تم رصد مظاهر يجب التعامل معها بجدية، وذلك للحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية.

Source akhbaar24.argaam

