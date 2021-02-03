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شدد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأنشطة الترفيهية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا. وأكد آل الشيخ أنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة، والإيقاف الفوري للنشاط الترفيهي. كما نبه بضرورة تطبيق جميع البروتوكولات المذكورة في الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية والتي تضمنت مدن الملاهي ومراكز الترفيه والفعاليات الترفيهية، إضافة إلى العروض الحية في المطاعم والمقاهي. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يُشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأنشطة الترفيهية.. ويؤكد: العقوبات صارمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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