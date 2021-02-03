رئيس عمليات “مستقبل الاستثمار”: استخدمنا التكنولوجيا لنجمع ضيوفاً في لقاءات على الشاشة وهم في مدن متباعدة

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كشف رئيس العمليات التنفيذي بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، راكان طرابزوني، الطرق الفنية المستخدمة لكي يظهر مؤتمر المبادرة كما تابعه الجميع عبر الشاشات الأسبوع الماضي.

وأوضح، خلال حديثه في “بودكاست سقراط”، أن المؤتمر سبق تأجيله أكثر من مرة، بسبب تفشي فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المفروضة، فكان الحل هو ابتكار شيء مصغر ومختلف جدا، باستخدام الشاشات الخضراء، وتكنولوجيا XR، مع الضيوف المشاركين في المدن المختلفة التي يوجدون فيها، إضافة إلى الظهور عبر المنصات العالمية.

وأضاف أنها كانت فرصة كبيرة لتقدم المملكة للعالم فكرا جديدا في كيفية إقامة الفعاليات، مع دعوة كبار المتحدثين العالميين، وتقديم منتج جديد ومخرجات مختلفة، من المواد المقدمة على مسرح المؤتمر، في مدن لندن وباريس ونيويورك وبومباي وبكين، وأُلغيت لندن لاحقا بسبب صعوبات فيها.

وبيّن طرابزوني أنه في كل مدينة هناك غرفة تُعتبر مركزا للمتحدثين تسع 4 إلى 5 أشخاص وكأنها استوديو تصوير، فكان المؤتمر كأنه برنامج تليفزيوني وليس مؤتمرا، وكان المشاهدون “أونلاين” حوالي 4 ملايين مشاهد، فلابد أن نقدم لهم منتجا تشويقيا، غير ممل من الناحية الإخراجية.

وأشار إلى أن تلك المراكز الأربعة رُبطت بمدينة الرياض كمركز رئيسي، والتي كان بها قاعة استقبلت 150 شخصا – وهي في الأصل تسع 1700 شخص – وبتقنية XR STUDIO استخدمنا الشاشات الخضراء ليتابع المشاهد الضيف وكأنه جالس في مكان كالمكتب أو غيره، أو في الدرعية مثلا.

ولفت رئيس العمليات إلى أن المتحدث يُربط مع متحدثين آخرين في المدن الأخرى، عبر المنصة عبر هذه التكنولوجيا، وبذا رأى المشاهدون شيئا مختلفا على المنصة، التي كانت تفاعلية، كما تابعوا الغرف، ليروا الشركاء الاستراتيجيين والمنشورات والتقارير السابقة باللغتين العربية والانجليزية، وكان شيئا شيقا للمشاهدة بالفعل.

Source akhbaar24.argaam

