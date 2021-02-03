الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب رعدية ممطرة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر» والجوف «القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» والرياض «الأفلاج، الدوادمي، الزلفي، السليل، وادي الدواسر، عفيف» والقصيم «البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء» تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية.

وهناك رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية على منطقة حائل «بقعاء، حائل».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فهناك سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على «الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة» بمنطقة الباحة، و«أضم، الطائف، العرضيات، ميسان» بمكة المكرمة.