السفير نقلي: تعليق دخول مواطني بعض الدول للسعودية مؤقت ولسبب إنساني

أكد السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة بمصر، أن قرار التعليق دخول مواطني 20 دولة للسعودية مؤقت، موضحًا أن مدة تنفيذه مرهونة بتحسن الأوضاع الصحية في العالم وليس بالمملكة فقط.

وخلال تصريحات تلفزيونية، لبرنامج «كلمة أخيرة» بقناة أون المصرية، قال السفير نقلي، إن المملكة كانت لها أسبابها الخاصة بتعليق مواطني 20 دولة من بينها مصر إلى أراضي السعودية، لافتًا إلى أن القرار طبيعيّ، في ظل سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد بعديد من الدول، والقرار مؤقت.

وأوضح أن وزير الصحة كان قد أعلن قبل أيام قليلة، أن فيروس كورونا بدأ ينتشر داخل المملكة بشكل سريع، وأوصى بضرورة التشديد على اتخاذ إجراءات احترازية على المستوى الداخلي للمملكة، في محاولة للتقييد من الانتشار السريع للفيروس.

ونبه إلى أن هذا القرار، لا يستهدف العمل على حماية المواطنين السعوديين فقط، بل يمتد ليشمل المقيمين والزائرين للمملكة، في إطار الإجراءات الاحترازية المطبقة بكل دول العالم.

وأشار السفير نقلي، إلى أنه في ما يخص القادمون من دول أخرى خلاف الـ20 دولة المحددة، يجب أن يخضعوا إلى فترة حجر صحي لمدة 14 يومًا، قبل دخولهم للسعودية، إذا اكتشف أنهم مروا بتلك الدول قبل أن يقدموا طلب دخول إلى المملكة بـ14 يومًا، حتى يتم الاطمئنان بأنهم لا يحملون الفيروس، موضحًا أن هذا القرار ينطبق أيضًا على المواطنين السعوديين وبالطبع جميع الزائرين أيًّا ما كانت جنسياتهم، فهذا قرار إنساني لا يفرق بين جنسية وأخرى.