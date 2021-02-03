العاصمة المقدسة.. «توكلنا» جواز دخول الموظفين والمراجعين لمباني الأمانة وبلدياتها

وجّه أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بضرورة اعتماد استخدام تطبيق "توكلنا" بدءًا من اليوم الأربعاء، كأجراء احترازي للدخول لمبنى العاصمة والبلديات الفرعية والمرتبطة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت أمانة العاصمة المقدسة: أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص يوجه ابتداءً من يوم الأربعاء بضرورة اعتماد استخدام تطبيق "توكلنا" ليكون إجراءً "احترازيًّا" لدخول منسوبي الأمانة والزوار لمبنى الأمانة وجميع البلديات الفرعية والمرتبطة .

ويأتي ذلك التوجيه من أمانة العاصمة المقدسة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.