«ساما» و«هيئة المنافسة» توافقان على صفقة الاندماج المحتملة بين «سامبا» والبنك الأهلي التجاري

أعلنت مجموعة سامبا والبنك الأهلي التجاري، عن صدور عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي، في تاريخ 19/6/1442هـ (الموافق 1/2/2021م) على الاندماج وعدد من المسائل المرتبطة به، وكذلك صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة في تاريخ 15/6/1442هـ (الموافق 28/1/2021م) على إتمام عملية التركز الاقتصادي؛ علمًا بأن نفاذ الاندماج لا يزال خاضعًا لعدد من الشروط؛ من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة مساهمي البنكين.

ويأتي هذا إشارةً إلى إعلان مجموعة سامبا المالية (مجموعة سامبا) بتاريخ 24/2/1442هـ (الموافق 11/10/2020م) بشأن إبرامها اتفاقية اندماج ملزمة مع البنك الأهلي التجاري (البنك الأهلي) اتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية (الاندماج).

ونص الإعلان السابق على أن الاندماج خاضع لعدة شروط وموافقات؛ من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية من قبل البنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للمنافسة، وغيرهما من الجهات المختصة.

تعلن مجموعة سامبا عن صدور عدم ممانعة البنك المركزي السعودي في تاريخ 19/6/1442هـ (الموافق 1/2/2021م) على الاندماج وعدد من المسائل المرتبطة به، وكذلك صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة في تاريخ 15/6/1442هـ (الموافق 28/1/2021م) على إتمام عملية التركز الاقتصادي؛ علمًا بأن نفاذ الاندماج لا يزال خاضعًا لعدد من الشروط من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة مساهمي البنكين.

كما يأتي ذلك إشارةً إلى إعلان البنك الأهلي التجاري (البنك الأهلي) بتاريخ 24/2/1442هـ (الموافق 11/10/2020م) بشأن إبرامه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا المالية (مجموعة سامبا) اتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية (الاندماج).

حيث نص الإعلان السابق على أن الاندماج خاضع لعدة شروط وموافقات من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية من قبل البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للمنافسة وغيرهما من الجهات المختصة.

ويعلن البنك الأهلي عن صدور عدم ممانعة البنك المركزي السعودي في تاريخ 19/6/1442هـ (الموافق 1/2/2021م) على الاندماج وعدد من المسائل المرتبطة به، وكذلك صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة في تاريخ 15/6/1442هـ (الموافق 28/1/2021م) على إتمام عملية التركز الاقتصادي؛ علمًا بأن نفاذ الاندماج لا يزال خاضعًا لعدد من الشروط من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة مساهمي البنكين.